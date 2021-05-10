حريق فندق بطنطا: ماس كهربائي وخسائر مليوني جنيه

لحظات من الخوف عاشها أهالى شارع النحاس بمدينة طنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، عندما اندلعت النيران في فندق بانوراما المجاور لميدان إسكندرية، وسط جهود مكثفة للحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي طوابق الفندق والعقارات المجاورة.

النيران تتصاعد فوق سطح الفندق والدفع بـ 3 سيارات إطفاء

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في فندق بانوراما، الكائن بشارع النحاس، أول طنطا، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران التى تتصاعد ألسنتها فوق سطح الفندق، وانتقلت الأجهزة الأمنية ومأمور قسم شرطة أول طنطا، لمتابعة أعمال الإطفاء والسيطرة على النيران.

النيران تلتهم الطابق التاسع

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران في أقل من نصف ساعة، من خلال سيارات الحماية المدنية، والعمل على تبريد المكان، للتأكد من عدم اندلاع النيران مرة أخرى، وتبين من التحريات التي قام بها الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا، أن الحريق اندلع في الطابق التاسع للفندق وهو عبارة عن «رووف»، وبه مقاعد خشبية وترابيزات وشاشات عرض ويستخدم ككافتيريا، والتهمت النيران جميع محتويات الطابق إلى جانب غرفة الاسانسير، وتم السيطرة على النيران وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

الأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق وخسائر مبدائية 2 مليون جنيه

قررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة أسباب الحريق، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق وأسبابه وتحديد القيمة النهائية للخسائر، وفتح باب التحقيق في الواقعة ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه وراء الحريق.

وكشفت مصادر أمنية، ان معاينة الحريق بينت أن النيران التهمت 6 شاشات عرض و22 مقعدا خشبيا إلى جانب غرفة المصعد وتقدر الخسائر المبدائية بنحو مليوني جنيه، فيما أكدت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

الإدارة الهندسية بأول طنطا تعاين الفندق للتأكد من سلامته

قال عادل داود، رئيس حي أول طنطا، أنه تقرر تشكيل لجنة من الامن الصناعي والإدارة الهندسية في الحي بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من أجل الانتقال الى مكان الحريق ومعاينة مكان الحريق والتاكد من سلامة المبني، والعقارات المجاورة والتأكد من عدم وجود ضرر من الحريق من عدمه.