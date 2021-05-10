خبير: الذهب ظل استثمارا موثوقا فيه وملاذا آمنا لـ5 آلاف سنة

يعد الاستثمار في الذهب من الاستثمارات الموثوقة والتي يلجأ إليها العديد من الحكومات والبنوك والشركات الكبيرة والمتوسطة، فضلاً عن الأفراد ذوي القيمة العالية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار، وشهد الذهب تقلبات في الفترات الماضية، إلا أنه بفضل التعاملات الكبيرة عليه من قبل المهتمين بالمعدن النفيس، لم يتأثر من حيث قوة الشراء والإقبال عليه، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة اهتمام شريحة كبيرة من المصريين في الدخول بالاستثمار في الذهب من حيث المتاجرة «على أد الإيد» بأي مبالغ ويقومون شراء والمتاجرة في السبائك الذهبية.

ملاذ آمن

وفي تصريحات لـ«الوطن»، قال وائل قابيل، رئيس مؤسسة سبائك لتجارة الذهب، إنه تم تداول الذهب لأكثر من 5000 عام، في الاقتصاديات المتقلبة، وهو ما يعد استثمارًا موثوقًا به تلجأ إليه العديد من الحكومات والبنوك والشركات الكبيرة والمتوسطة، فضلاً عن الأفراد ذوي القيمة العالية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار.

وعاء ادخاري في وقت الأزمات

أضاف «قابيل» أن الاستثمار فى الذهب من أفضل الأنشطة حيث يعد وعاء ادخارياً وملاذاً آمناً فى ظل التوترات السياسية التى تشهدها المنطقة والمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، متوقعاً ارتفاع الطلب على السبائك الذهبية بغرض الاستثمار فى الذهب خلال النصف العام اﻷول من العام الحالي، وتحقيق 4 دورات لرأس المال، خاصة وأن السوق المصرية لا تقل عن قوة اﻷسواق الخارجية مثل دبى.

وعن ظاهرة بيع الذهب عبر الإنترنت، قال «خبير سوق الذهب» إن فكرة متاجرة الذهب عبر شبكة الإنترنت تختلف عن تداولات الفوركس نظراً لوجود رصيد حقيقي من الذهب يشتريه المواطنون، وهو ما يسعى إليه المواطن للاستفادة من الارتفاعات والانخفاضات الحادة نتيجة عملية تصحيح اﻷسعار لتحقيق أرباح على فترات قصيرة من خلال فروق السعر اليومية دون الاستثمار لفترات طويلة تمتد لسنوات.