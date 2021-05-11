مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29.. محمد فراج يسافر بابنه إلى أمريكا

شهدت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29 صراعا ساخنا للغاية بين منى زكي وتجسد دور «هنا» ومحمد فراج ويلعب دور «مؤنس».

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29

وبدأت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29، بمشاهدة منى زكي مقطع فيديو لابنها الصغير «إبراهيم» وهو يلهو ويزحف على الأرض، ليقطع ابتسامتها صوت آدم الشرقاوي، الذي يلعب دور «بيج زي»، إذ نشبت بينهما مشاجرة بسبب تحذير الأخير لها من مرافقة شاب يدعى «عمر»، فيما تصر هي على رأيها ليقرر «زي» الرجوع مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحاول «مؤنس» استرجاع «هنا» بكل الطرق ويتتبعها ليكتشف أنها في ملهي ليلى وعندما يحاول الدخول خلفها يمنعه الأمن بسبب طول لحيته، ليقرر حلقها ومحاولة إقناعها بالذهاب معه، إلا أنها تصفعه وتخبره بصوت عال بأنها لا تريده في حياتها مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى، تحدث مشاجرة بين «هنا»، وشقيقتها «يارا» التي تجسد دورها ميان السيد، بعد أن تتفاجأ بوجودها في منزل صديقها دون مبرر.

وتتعقد الأمور وتزداد إثارة بعد ذهاب «مؤنس» إلى منزل «حازم»، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، حاملا معه مسدس ويتشاجر معه متهما إياه بأنه دمر حياته وأن «هنا» كانت على وشك أن تحبه وتعيش معه لولا ظهوره في حياتهما وإرساله خطابا يحملا مشاعر حب وغرام، ويخبر «مؤنس» «حازم» بأن يقتله إلا أن الأخير يرفض ذلك ويقول له بأنه قد انتهى منذ وقت قليل من دفن زوجته الراحلة «أمينة» والتي جسدت دورها الفنانة عائشة بن أحمد، َمطالبا إياه بأن يتركه لحزنه وألمه.

وعلى جانب آخر، يذهب «حازم» إلى محام لكي يأخذ رأيه بشأن جريمة القتل التي ارتكبها من قبل بالانتقام بالنحل، ظنا منه أنه اذا سلم نفسه سينتهي الأمر بالبراءة بحجة أنه دفاع عن النفس، ليفاجئ بالمحامي يخبره بأن القضية قتل عمد وعقوبتها تتراوح بين 3 سنوات و25 عاما.

وينهار «مؤنس» تماما ليكتشف أن حياته ضاعت بلا فائدة وأن «هنا» لن تعود إليه، ليقطع تفكيره اتصال المربية التي تعتني بالطفل «إبراهيم» والمكتوب باسمه، لتخبره بأنه لا أحد موجود و«هنا» هاتفها مغلق، ليذهب إليها ويأخذ الطفل.

وتنتهي أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29، بقرار «مؤنس» بالرجوع مع الطفل «إبراهيم» إلى أمريكا ويخبر السكرتيرة الخاصة به بحجز تذكرة طيران لهما دون علم «هنا» أو «حازم».