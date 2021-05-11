عاجل.. القبض على 8 في واقعة فيديو تقديم الكفن بعين شمس

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على مجموعة تضم 8 أفراد في واقعة فيديو تقديم الكفن في عين شمس، وكشفت التحريات أن الكفن كان مقدمًا من قبل عائلة «الريس» إلى عائلة «المرغني» بمنطقة عين شمس بالقاهرة، التي أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوميين الماضيين.

خلافات قديمة

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك خلافات موروثة بين العائلتين منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن المخطئ سيتم تقديمه إلى المحاكمة، وأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع مصور يظهر قيام عدد من الأشخاص بتوببخ وتوجيه السباب لثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بتقديم الكفن لهم لإنهاء أزمة ثأر بين العائلتين، حيث رددت العائلة التي يقدم لها الكفن بألفاظ بذئية وسط صمت مقدمي الأكفان.

تفاصيل الواقعة

ونشر أحد الأشخاص ويدعى إسلام عاطف، وهو أحد الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المصور، تفاصيل الواقعة، قائلا: «أنا اسمي إسلام عاطف حسن راجل ابن راجل لما أكون رايح صلح وماشي في خير علشانك أرضي ناس.. نتفاجأ أن بلد كاملة علينا لوحدنا (عين شمس) ألف راجل بأسلحة بنادق آليه وطبنجات وإحنا ثلاثة بس وجايين برجلينا.. وتديني كفن أشيله علشان أقدمهولك.. أنا ربنا أعلم اللي سكتني إن أبويا واقف جنبي.. لو كان آخر يوم في عمري ماكنتش هعمل كده بس ربنا كبير وكبير أوي كمان والبلد دي فيها حكومة وفيها قانون.. و لو آخر يوم في عمري أنا مش هسيب حقي منكم.. حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل».

وبدأت الواقعة منذ شهرين، بسبب مشاجرة وقعت بين عدد من أبناء عائلة المرغني داخل داخل باخرة يمتلكها إسلام الريس في منطقة الجيزة، حيث قامت عائلة الريس بتحطيم الباخرة بسبب امتناع مالك الكافيه تشغيل أغنية طلبها نجل المرغني.