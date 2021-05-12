مصرع سائق وإصابة 7 عمال في تصادم سيارة بطريق بني سويف الصحراوي

لقى سائق مصرعه وأصيب 7 عمال، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة 8 راكب برصيف الطريق الصحراوي الشرقي لمحافظة بني سويف قرب كافتيريا السوهاجي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمديرية الأمن، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف الطريق الصحراوي الشرقي قرب كافتيريا السوهاجي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، ورفع أثاره من الطريق.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تبين أن المصابين هم: «محمد خلف عبد الوهاب، 40 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن مع سحجات وكدمات بالجسم، ويوسف فتحي شحاته، 29 سنة، مصاب بجروح وسحجات بمناطق مختلفة من الجسم، ومحمود عبد الرشيد عبد الحميد، 33 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وبشير محمد أبو نفوس، 58 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، زكى خلف رضوان، 62 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونبيل على عبد الرحيم، 53 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد محمد إسماعيل، 53 سنة، مصاب بسحجات بالجسم».

كما تبين أن الجثة لسائق يدعى ناجح عبد النبي محمد، مقيم مركز سمالوط بمحافظة المنيا، 33 سنة، وأن جميع المصابين عمال ويقيمون بمركز مطاي بمحافظة المنيا.