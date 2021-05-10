الأورمان تساهم فى زواج 1860 فتاة يتيمة بقرى ونجوع بني سويف

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية دعمت زواج 1860 فتاة يتيمة بالقرى الاكثر احتياجا بمحافظة بني سويف، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح «شعبان»، في بيان له اليوم، أن الجمعية دشنت مبادرة «خير بالتقسيط»، مؤخرا، والتي من خلالها يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريًا لمده 10 أشهر، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتمات، وللوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين .

وأكد شعبان أن مبادرة خير بالتقسيط، هى مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات جمعية الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا .

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة .

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد 19893فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم 1860 فتاة فى محافظة بني سويف، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.