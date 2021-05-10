استلام 100 ألف طن قمح من المزارعين في بني سويف

أعلن المهندس جمعة علي عبد الحفيظ، رئيس قسم الحبوب بمديرية التموين في بني سويف، عن توريد ما يزيد عن 100 ألف و267 طن و975 كجم، بنسبة توريد زادت عن 50 % من المستهدف توريده، منذ بدء موسم توريد القمح وحتى اليوم الإثنين.

وشكلت محافظة بني سويف لجنة لاستلام محصول القمح من المزارعين تبدأ عملها من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 4 مساءا خلال شهر رمضان، حيث تتكون اللجنة برئاسة عضو من وزارة التموين، وعضوية مندوباً من سلامة الغذاء، وآخر من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى مندوب بجمعية القباني وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد.

وأوضح « عبد الحفيظ»، أن وزارة التموين حددت سعر 725 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 %، و 715 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 %، و 705 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 %.

وتواصل صوامع وشون بني سويف في استقبال الأقماح من المزارعين منذ افتتاح موسم التوريد، للقمح المحلي لموسم 2021، ولمدة 3 أشهر وسط اجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس عمر حسن علي، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إن إجمالي المساحة المنزرعة علي مستوي المحافظة، لمحصول القمح هذا العام تبلغ 123 ألف و41 فدانا، والمستهدف توريده يُقدر بـ 200 ألف طن.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.