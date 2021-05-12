أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-5-2021 في مصر

تزامنًا مع اليوم الأخير في شهر رمضان الكريم، تبحث ربات المنازل عن أسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها مثل البانيه، والأوراك، والهياكل، وغيرها، في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو الجاري، وذلك لأن ربات المنازل تحرص على وجودها على المائدة المصرية، خاصة في اليوم الأخير من الشهر الفضيل.

واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، ومنها ما هو في مجال الاقتصاد، تستعرض أسعار بورصة الدواجن سواء من الغرفة التجارية بالقاهرة أو بالسوق المصرية.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية.

انخفض سعر كرتونة البيض حيث بلغ بالمزرعة 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف «السيد»، في حديث مع «الوطن» أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، انخفض بمقدار جنيهين، ليصبح في المزرعة بين 23 و24 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 إلى 29 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

أما عن أسعار الدواجن في السوق المحلية، فترصدها «الوطن» على النحو التالي:

وصل سعر كيلو كبد الدجاج إلى 47 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 85 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 53 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 29 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدية نحو 36 جنيهًا.

أما سعر الكيلو جرام من الوراك فوصل إلى 40 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.