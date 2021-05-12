مسلسل كله بالحب الحلقة 30.. زينة تمنح صابرين فيلتها وتهدد صبحي بفضحه

مسلسل كله بالحب الحلقة 30، شهدت نجاح زينة «دهب»، في خداع سامر المصري «صبحي المحامي»، حيث خدعته واقنعته أنها تحبه، وطلبت منه أن يكون مهرها هو عقد الفيلا المتنازع عليها بين صابرين «إلهام»، وطليقها أحمد السعدني «دكتور طارق».

وبالفعل حصلت منه على عقود الفيلا، وأخبرته أنها تحتفظ بفلاشة عليها كل عمليات النصب التي كان يطلب منها تنفيذها، وشرحه لتكليفاته بالنصب، وأحضرت زوجته وأبنائه، وهددته إذ تعرض لها ستقدم تلك الفلاشة لجهات التحقيق وتسجنه.

وشهدت الحلقة، مفاجأة هي حمل زينة «دهب»، من زوجها أحمد السعدني «دكتور طارق»، وطلبت «دهب»، من صبحي المحامي، أن يتركها تربي ابنها الذي تحمل فيه.

كذلك تواصلت زينة «دهب»، مع صابرين «إلهام»، ومنحتها عقود الفيلا، لتعيش فيها مع أبناء شقيقتها المقتولة، وطلبت منها أن تنتبه لنفسها، وطلبت منها أن تحافظ على بيتها، وأن ليس كل شخص بجانبها يحبها، وأن تحترس حتى لا يتكرر ما سبق لها.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

الحلقات السابقة شهدت تحولًا في محور أحداث المسلسل؛ إذ أظهرت أن نور قدري «شهد»، كانت على علاقة بطليق شقيقتها صابرين «إلهام»، أحمد السعدني «الدكتور طارق»، قبل زواجهما، وهي من سهلت له التعارف عليها والزواج منها، بهدف الحصول على الفيلا التي تملكها، ثم تنفصل عن زوجها ويعيشا سويًا.

كما نجح أحمد السعدني «الدكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، للتخلص من الجنين الذي قد يكون سببا في حصولها على الفيلا؛ لأنها ستكون أما وحاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو» الاتفاق، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، ليقترب طارق من الاستيلاء على الفيلا، وعلم الطبيب المعالج أنّ الجنين أُجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد أصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.