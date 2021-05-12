تعرف على موعد السحور وأذان الفجر اليوم 30 رمضان

تزامنًا مع آخر أيام شهر رمضان المبارك 2021، يبحث كثير من المسلمين بشكل يومي، عن مواقيت الصلاة بكل أنواعها، سواء السحور أو الآذان، لمعرفة موعد صلاة الفجر وبدء الصيام، وتحديد الوقت الأنسب والمناسب لصلاة القيام والتهجد، لذلك زادت محركات البحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم 30 رمضان.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، موعد السحور وأذان الفجر اليوم 30 رمضان، في جميع محافظات مصر، وذلك وفقا للمعهد القومي للمساحة وإمساكية معهد البحوث الفلكية المصري، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 30 رمضان

وتزامنًا مع آخر أيام شهر رمضان الكريم، نستعرض موعد السحور والآذان اليوم

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة.

صلاة المغرب 6:40.

موعد السحور 1:05.

إمساك 3:05.

الفجر 3:25.

موعد عيد الفطر المبارك 2021

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، الأمر الذي يجعل الكثيرين يبحثون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات مصر ، خاصة وأننا نمر بأزمة صحية عالمية هي جائحة كورونا المستجد.

إرشادات الحكومة المصرية لتحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد

وجاءت تعليمات الحكومة المصرية كالآتي:

- حظر اصطحاب الأطفال في صلاة العيد، على أن يسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حاليًا صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في صلاة الجمعة.

- تغلق جميع النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا.

- غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة.

- يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.