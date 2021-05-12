الاحتلال يعتدي بالقوة المفرطة على المصلين في باحات الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه المصلين في باحاته.

وقال شهود عيان لوكالة «معا» إن الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى بتعزيزات شرطية مدججة بالسلاح من بابي السلسلة والمغاربة، كما عزز من تواجده العسكري قرب الأبواب الشرقية والشمالية للمسجد، وتحديدا باب الأسباط.

وفي باب العامود اعتدى الاحتلال على الشبان المتواجدين بقنابل الغاز والصوت ورش المياه على المواطنين والمحلات التجارية.