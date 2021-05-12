مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 29.. كشف مخطط أجنبي يستهدف سيناء

حمل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 29 العديد من التطورات والمفاجآت والتي انتهت بكشف تفاصيل مخطط الضابط الأجنبي ريكاردو، المستهدف تسريب عدد كبير من الأسلحة من الأنفاق من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في منطقة شمال سيناء.

وتظهر الدولة المصرية فاقدة على سيطرة الحدود ومنطقة السويس إبان ثورة 25 يناير، وذلك بعدما استطاع اللواء رفعت بالمخابرات العامة فك لغز بعض الخيوط أحداث مسلسل هجمة مرتدة 29 وخلال أحداث مسلسل هجمة مرتدة 29.

واستكملت تفاصيل العمل الدرامي الدائر حول سلسلة الهجمات التابعة إلى المخابرات المصرية عن طريق كل من دينا أبو زيد، والمؤدية دورها الفنانة هند صبري، وسيف العربي المجسد شخصيته الفنان أحمد عز ، وذلك من أجل الإيقاع بعدد من الجواسيس الراغبين في تفكك الدول العربية خاصة مصر.

وفي موعد عرض العمل الدرامي تحديدا الساعة 12 مساء عبر شاشة DMC، استمرت أحداث مسلسل هجمة مرتدة 29، والتي كان بينها قدرة سيف العربي على معرفة بعض التفاصيل الخاصة بمخطط ريكاردو عن طريق فك شفرة الاب توب الخاص به بعد عدة محاولات فاشلة.

تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة 29

وفي جانب آخر من أحداث المسلسل، التقى سيف العربي في صدفة غريبة بدينا أبو زيد حبيبته والتي تعمل لصالح المخابرات المصرية عن طريق الضابط الأجنبي ريكاردو في مصر، الذي عرفهما على بعض مما جعلهما يظهران دون سابق معرفة حتى لا يكتشف أمرهما.

وفي ختام أحداث مسلسل هجمة مرتدة 28، تطرق إلى كشف مخطط ريكاردو في تنفيذ مجموعة من العمليات الإرهابية عن طريقة ابو صهيب في شمال سيناء. مسلسل هجمة مرتدة بطولة كل من أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي وإنجي المقدم.