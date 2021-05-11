مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 28.. توثيق لحظات اندلاع ثورة 25 يناير

حمل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 28 العديد من التطورات والمفاجآت والتي انتهت باندلاع ثورة 25 2011، في الوقت الذي قررت فيه المنظمات الخارجية الاعتماد على مخططها الإضافي بعدما تنحى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن منصبه، بحسبما جسده المشهد الجامع بين شخصيتي اللواء رفعت واللواء فاروق السوهاجي بالعمل الدرامي.

أحداث مسلسل هجمة مرتدة 28

وخلال أحداث مسلسل هجمة مرتدة 28، استكملت تفاصيل العمل الدرامي الدائر حول سلسلة الهجمات التابعة إلى المخابرات المصرية عن طريق كل من دينا أبو زيد، والمؤدية دورها الفنانة هند صبري، وسيف العربي المجسد شخصيته الفنان أحمد عز، وذلك من أجل الإيقاع بعدد من الجواسيس الراغبين في تفكك الدول العربية خاصة مصر.

وفي موعد عرض العمل الدرامي تحديدا الساعة 12 مساء عبر شاشة DMC، استمرت أحداث مسلسل هجمة مرتدة 28، والتي كان بينها حزن سيف العربي على وفاة شقيقه وعدم استيعابه لما مر به بجانب محاولة أن يظل متماسكا حتى يستطيع استكمال مهمته بعدما قرر ريكاردو زيارة مصر في نفس توقيت ثورة يناير.

تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة 28

وفي جانب آخر من أحداث المسلسل، التقى سيف العربي الضابط الأجنبي ريكاردو في مصر بعدما طلب منه اللواء رفعت ذلك، دائرا بينهم حوارا عن تفاصيل ثورة 25 يناير، وفي نفس التوقيت وثق العمل الدرامي بعد مشاهد الثورة ولحظة تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم .

وفي ختام أحداث مسلسل هجمة مرتدة 28، تطرق إلى محاولة ريكاردو في السيطرة على عناصر الثورة المصرية وتجميع كافة المعلومات المرتبطة بهم من أجل استغلال الموقف.

مسلسل هجمة مرتدة، بطولة كل من أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي وإنجي المقدم.