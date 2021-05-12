بعد ظهوره في الجزء 2.. مشاهدون يتوقعون تقديم أحمد عز الاختيار 3

ظهر الفنان أحمد عز في أحداث مسلسل «الاختيار 2» الحلقة 29، بتجسيد دور رجل مخابرات وهي نفس الشخصية التي يلعبها في مسلسل هجمة مرتدة.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29

وأثار ظهور الفنان أحمد عز ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الربط بين مسلسل الاختيار 2 ومسلسل هجمة مرتدة، لأنه يقدم نفس الشخصية وهو سيف، رجل المخابرات، الأمر الذي جعل الكثير من الناس يرجحون، أن ربما يكون ذلك تمهيدا، بأن الاختيار الجزء الثالث سيكون بطولة أحمد عز الذي يحكي مواقف وتفاصيل عن شخصية سيف ضابط المخابرات.

وجاءت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«شكله هو اللي هيعمل الجزء التالت»، و«ده أكيد تمهيد أنه هيعمل الجزء التالت»، و«يا رب يكون هو اللي هيعمل الجزء التالت»، و«عجبني جدا فكرة ظهوره بنفس دوره في هجمة مرتدة»، و«والله يا جماعة المسلسل ده عظمة حقيقي»، و«كل يوم مفاجأة جديدة من الاختيار»، و«هو أحمد عز هيعمل الجزء الـ3»، و«أعتقد الجزء التالت هيبقى عن المخابرات العامة»، و«فتحوا المسلسلين على بعض».

ولكن كل ذلك توقعات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ولم يؤكد أي من صناع عمل مسلسل الاختيار 2، هذا الأمر بأن أحمد عز سيقدم الاختيار 3، أو ينفوا هذه الشائعات، كما لم يتم الحديث بشكل عام عن فكرة مسلسل الاختيار 3.

ظهور الفنان أحمد حلمي في الاختيار 2

كما ظهر في نفس الحلقة من مسلسل الاختيار 2 الفنان أحمد حلمي بتقديمه دور رجل من أسرة متوسطة يدعى محمد، فقد ابنته الصغرى فى حادث إرهابي، ما أدى لاستدعائه في جهاز الأمن الوطني مع المقدم زكريا يونس، الذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز.