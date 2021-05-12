ناقد فني: الحلقة 29 من مسلسل «لعبة نيوتن» ضعيفة

انتقد الناقد الفني آندرو محسن عبر حسابه على فيسبوك، الحلقة الـ29 من مسلسل «لعبة نيوتن» للفنانة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج.

وكتب آندرو: «الحلقة 29 من لعبة نيوتن أعتقد أضعف مما تخيله أي حد فينا، زي ما كنت بقول في بوست سابق، فكرة إن الحل ييجي من البوليس كده ده حل خارجي تمامًا عن الشخصيات، ده غير إنه كمان مش محبوك كويس ومش مقنع، بس الحلقة من أولها مليانة مشاكل، مشهد تقديم عمر وهو قاعد في البيت لوحده مع هنا وبيقدملها المخدرات، وبعدين تيجي فجأة يارا وهي بتقوله أنا قررت إننا نعيش مع بعض زي ما انت عايز بصوت عالي عشان هنا تسمعها، وهنا تشوف يارا وكل واحدة تلوم التانية وينزلوا يتعاتبوا، بجد ده تتابع قديم جدًا ومستهلك ومش مقنع، ومكانش ناقصة غير صوت الأذان عشان يكمل الصورة المستهلكة».

وأضاف «إيه السبب اللي يخلي يارا وهنا يقربوا من عمر ده؟ مافيش أي سبب درامي مقنع، حتى لو افترضنا إنه بيقدم نمط حياة مختلف عليهم فأكيد فيه عشرات غيره، وفيه بيج زي نفسه اللي بيحقق نفس النموذج تقريبا، ليه الاتنين يختاروا ده؟».

واختتم «المفروض المسلسل ده تراجيدي ومن بدري حسينا إنه شخصياته هتنتهي بشكل مأساوي، بس محدش كان يتوقع إن المسلسل نفسه يوصل لمستوى مأساوي بهذه الطريقة بعد ما كان بادئ وهو الأفضل واستمر كده لعدة حلقات».

مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.

أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل «لعبة نيوتن»

شهدت الحلقة الـ29 من «لعبة نيوتن» العديد من الأحداث أبرزها القبض على حازم وبدر وهنا بسبب أرض الأفيون وبعد القبض عليهم يقرر مؤنس السفر إلى أمريكا بصحبة «إبراهيم» ابن حازم وهنا.