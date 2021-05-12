عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في مدينة «الرملة» شمال غربي القدس

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في مدينة الرملة شمال غرب القدس وضواحيها، وفقا لما ذكرته وكالة «صفا» الفلسطينية.

وكانت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لـ«بئر السبع» ردا على استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف الأبراج المدنية في غزة.

وأضافت الكتائب، أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة «تل أبيب» و«مطار بن جوريون» الإسرائيلي، بـ110 صواريخ ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية، في وقت سابق، بـ7 صواريخ «برج الجوهرة» وسط غزة والمكون من 8 طوابق ما أدى إلى تدمير اجزاء كبيرة منه.