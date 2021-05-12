مصدر أمني: واقعة حريق مصنع فوانيس بالمطرية تعود إلى مطلع الشهر الجاري

قال مصدر أمني، إنه تم كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل مصنع فوانيس بمنطقة المطرية بالقاهرة، موضحا أنه بالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود إلى أول الشهر الجارى حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق داخل ورشة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأضاف المصدر الأمني أنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة لتصنيع الفوانيس بدون ترخيص، نتيجة حدوث ماس كهربائي وامتداد النيران لصالة ألعاب رياضية كائنة بالطابق الذى يعلو الورشة المشار إليها بذات العقار.

وأشار المصدر الأمني، إلى تمكن القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداد النيران لباقى طوابق العقار، موضحا أن الحريق أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم للمستشفى وقد خرجوا جميعاً فى حينه عقب تحسن حالتهم وتلقيهم الإسعافات اللازمة.

وتابع المصدر قائلا، إنه تم ضبط مالك الورشة المشار إليها وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص.