عاجل.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 160.3 مليون حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، إلى 160340080 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3331779 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 138118897 حالة.

الصين تسجل 16 حالة إصابة وافدة.. ولجنة تعلن تسجيل «صفر وفيات»

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وافدة من الخارج، أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بها أو حالات وفاة متعلقة بـ«كورونا»، امس الثلاثاء.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 128918 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 635 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 128918 حالة.

وسجلت السلطات الكورية الجنوبية، 5 حالات وفاة بـ«كورونا»، ليبلغ مجموع إجمالي الوفيات إلى 1884 حالة.

وكان أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن ظهور «كورونا» قد يكون مرتبطاً بحادث في مختبر، مضيفا: «لكن لا يمكن القطع بذلك»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي تونس، سجلت السلطات، 1161 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و88 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى 322998 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 11556 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إلى تسجيل 1920 حالة للشفاء من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالتات التعافي من الفيروس في البلاد إلى281554 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وقررت المغرب، عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي «كورونا».

وقالت «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغربية في بيان، أمس الثلاثاء، إن هذا القرار الذي يشمل المصليات والمساجد، اتخذ نظرا للتوافد الذي تسجله عادة في هذه المناسبة، ونظرا كذلك لصعوبة توفير شروط التباعد بين المصلين.