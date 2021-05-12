حملات مكبرة لرصد المخالفات وتطبيق الاجراءات الاحترازية بالجيزة

شنت أجهزة محافظة الجيزة حملات مكبرة في الأحياء والمراكز التابعة لها، بناء علي تكليفات اللواء المحافظ، أحمد راشد، ضمن جهود متابعة الإجراءت الاحترازية ورصد المخالفات.

حملات مكبرة بالوراق

ونظم حي الوراق بمعاونة الأجهزة الأمنية عدد من الحملات شملت شوارع «الغاز، عشرة، التل، سوق العمارنة، شعبان الحبروتى، ترعة السواحل، البنان، المسبك، كورنيش النيل، قهوة الواحة، قهوة الصعايدة، قهوة ابو يونس، قهوة ابو زياد، يوسف الجمل، سايبر البرنس»، أسفرت عن تحرير عدد 24 محضرا متنوعا ما بين «بيئة وغلق وتشميع وإشغال طريق ومخالفة للإجراءات الاحترازية»، فضلا عن مصادرة 181 كرسى و9 شاشات تليفزيون و50 شيشة و8 سماعات كبيرة وريسيفر.

ضبط محال مخالفة بشبين القناطر

ونجحت حملة مكبرة لمركز ومدينة منشاة القناطر فى ضبط 5 محال مخالفة، تم اتخاذ قرارات بالغلق الفورى لها وتحرير 6 محاضر إشغال طريق و6 محاضر عدم ارتداء الكمامة ومصادرة 10 مقاعد وجهاز كمبيوتر وترولى حديد، كما تصدت أجهزة المدينة لأعمال بناء مخالف ببرقاش عبارة عن شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضى وعلى الفور تم إزالة التعدى ومصادرة ادوات ومواد البناء المستخدمة.

متابعة سير العمل بمواعيد الغلق بالهرم

وشن حي الهرم حملة مكبرة لمتابعة مواعيد الغلق المعلنة والالتزام بالإجراءت الاحترازية بشارعى «المنشية فيصل، والطوابق»، أسفرت عن مصادرة 51 شيشة و75 مقعدا ورفع 95 حالة إشغال طريق.

وخلال حملات شنها حي جنوب الجيزة بمناطق «ربيع الجيزي والبحر الاعظم وهمدان والأهرام وكوبري عباس وميدان الجيزة وميدان المنيب»، تم غلق وتشميع عدد 7 محلات لمخالفتهم المواعيد المحددة للغلق ورفع 70 حالة أشغال متنوعة.

قرارات غلق فورى بالواحات

ونفذ مركز ومدينة الواحات البحرية قرارات غلق فوري لعدد 4 محال لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة بقرية منديشة ومدينة الباويطى.

وبنطاق مركز ومدينة البدرشين تم غلق وتشميع 3 محال ومقهى لمخالفة الإجراءت الاحترازية وضبط 38 حالة إشغال طريق و6 عربات كارو تم ايداعها جميعا مخازن الحى.

وخلال حملة بمركز ومدينة الحوامدية شملت شوارع «الجمهورية وسعد زغلول و جمال عبدالناصر و الساحة والرشاح ومساكن السهران»، تم رفع اشغالات المحال والباعة الجائلين وتحرير 5 محاضر إشغال و4 محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

وفي حدائق الأهرام تم إيقاف أعمال بناء مخالف ومصادرة معدات ومواد البناء، بالإضافة إلى رفع مخلفات بقطع أراضى ارقام «441 ح، 37ح»، وطريق الفيوم وشارع الجيش، ورفع حواجز حديدية، كما تم غلق ورفع إشغالات لعدد 4 كافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق ومصادرة عدد 120 شيشة والتحفظ على 25 متهم من الملاك وعمال المقاهى والمحال المخالفة بمعرفة الأجهزة الأمنية المرافقة للحملة.