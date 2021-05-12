أدمن «شاومينج 2021» يعترف بنصبه على الطلاب: «كنت بقلب قرشين»

«شاومينج بيغشش ثانوية عامة وكليات»، جروب أطلقه طالب في كفر الشيخ على منصة فيسبوك، وكان يهدف من ورائه إلى النصب على الطلاب من خلال استدراجهم للحصول منهم على مبالغ مالية عبارة عن تحويل مبالغ مالية وهي 500 جنيه عن كل امتحان حتى يرسل إليهم أسئلة الامتحانات.

أفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن الطالب تمكن من الإيقاع بعدد من الضحايا، من بينهم طالبة جامعية استولى منها على 1000 جنيه، زاعمًا منحها أسئلة الامتحانات الخاصة بها، لكنها اكتشفت أنه نصاب محترف، فتوجهت إلى مباحث المعلومات والتوثيق وحررت محضرًا بالواقعة.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث، بأن الطالبة المجني عليها مقيمة في البحيرة، وأنها وقعت ضحية شاب كان يدير مجموعة تسمى «شاموينج 2021» على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على توفير أسئلة امتحانات بعض الكليات والثانوية العامة، ومن بينها الكلية محل دراستها، الأمر الذي دفعها للتواصل معه، وتحويل مبلغ مالي له، إلا أنها فوجئت بتعرضها للنصب، واستيلائه على البريد الإلكتروني الخاص بها وابتزازها ماديا، مقابل عدم نشر محتوياته.

المتهم طالب في كفر الشيخ

تمكنت المباحث من تحديد القائم على إدارة المجموعة، وتبين أنه طالب، مقيم بكفر الشيخ وجرى ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود دلائل على ارتكابه الواقعة، كما تبين قيامه بإدارة عدد من المجموعات للسبب ذاته وارتكابه العديد من الوقائع بنفس الأسلوب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

حبس المتهم

قررت النيابة العامة، حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب، وبمواجهته بتحريات المباحث وأقوال المجني عليها، اعترف بتفاصيل الجريمة بقوله: «بعد تعديلات وزارة التربية والتعليم مفيش غش ولا حاجة، أنا قولت أعمل الجروب ده عشان أخد فلوس من الطلاب اللي هيبلعوا الطعم ده، وكنت بقلب قرشين وخلاص».