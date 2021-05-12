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العاهل الأردني يهنئ السيسي بعيد الفطر: نتمنى دوام الاستقرار لمصر

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محمد أبوعمرة
11:03 ص | الأربعاء 12 مايو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى عاهل المملكة الأردنية، لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

فيما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للأردن الشقيق حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

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