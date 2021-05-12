تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2021 في سوهاج

مع قدوم عيد الفطر المبارك 2021، يبحث المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في سوهاج، بعدما أعلنت البحوث الفلكية أن العيد سيوافق يوم الخميس 13 مايو الجاري، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عن مولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، الموافق 29 من رمضان الموافق يوم الرؤية، لكن يشغل موعد صلاة العيد الكثير من المسلمين.

وتقدم «الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر 2021 في سوهاج، وفق إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في سوهاج.. في المساجد الكبرى

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في سوهاج والمحافطات، حيث ستقام الصلاة داخل المساجد الكبرى فقط والتي تحددتها كل محافظة، مع وضع ضوابط للمصلين، للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، واصططاب السجادات الخاصة بكل مواطن، كما منعت وزارة الأوقاف، صلاة عيد الفطر 2021، في الخلاء كما تعود المسلمون على أدائها على مدار سنوات كثيرة، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

د صلاة عيد الفطر 2021 في سوهاج.. الساعة 5:30 دقيقة

ووفق الحسابات الفلكسة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في أسوان، سيكون في تمام الساعة 5:30 صباحًا، يعقبها أداء خطبة قصيرة للإمام المُعين من وزارة الأوقاف، فضلًا عن وجود مراقبة شديدة لمنع التزاحم، حيث شددت وزارة الأوقاف على المصلين بضرورة اتباع علامات التباعد الموجودة بالمساجد، بحيث لا تقل المسافة عن متر، وتجنب السلام والأحضان خلال صلاة عيد الفطر 2021، منعا لانتشار فيروس.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في سوهاج.. احمي نفسك

بينما ناشدت مديرية الأوقاف، المواطنين بضرورة حماية أنفسهم خلال موعد صلاة عيد الفطر 2021 في سوهاج، منعا لانتشار كورونا، ويجب على المصلين اتباع التعليمات اللازمة، للحفاظ على أنفسهم ومن حولهم، في ظل تحذيرات وزارة الصحة والسكان من تزايد عدد إصابات فيروس كورونا خلال هذه الأيام.