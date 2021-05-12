رانيا محمود ياسين عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29: ابني كان حاضر الماتش

أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين، بأحداث مسلسل الاختيار الحلقة 29 والتي كشفت كواليس افتتاح كأس الأمم الأفريقية في مصر عام 2019، وما يحاك وقتها لتنفيذ عمل إرهابي كبير.

رانيا محمود ياسين: تحية لصناع مسلسل الاختيار وما يكشفه لنا من مؤامرات

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: حلقة كأس الأمم الأفريقية في مسلسل الاختيار هزتني جدًا، أولًا لأن ابني كان حاضر الماتش مع أصحابه، شوف كام ألف أسرة كانت موجودة بأولادها الحمد الله كانت ممكن تبقى كارثة والعياذ بالله.

وتابعت: لكن الشرطة المصرية اليقظة الوطنية أنقذت الآلاف وكل يوم بتقدم شهداء الواجب علشان نعيش في أمن وأمان تحيا الشرطة المصرية ويحيا الجيش المصري وتحيا مصر.

وأضافت رانيا محمود ياسين قائلة: وتحية خاصة لصناع مسلسل الاختيار جميعًا لأنهم ورونا إحنا كنا في إيه والحمد الله بقينا في إيه وقد إيه مر على مصر ظروف صعبة بس ربنا حرسها برجالها المخلصين، وزي ماجد الكدواني قال في الحلقة زي ما ربنا سترها في اللي راح هيسترها في اللي جاي تحيا مصر.

مسلسل الاختيار2 الحلقة 29 كشف مخطط إرهابي لاستهداف افتتاح كأس أمم أفريقيا في مصر

وكشف مسلسل الاختيار2 الحلقة 29 عن تخطيط جماعة إرهابية لإحداث تفجير إرهابي كبير يستهدف استاد القاهرة خلال حفل افتتاح كأس الأم الأفريقية، الذي استضافته مصر من خلال قتل نحو 50 شخصًا عن طريق كاميرا طائرة، يحدث بعدها هلع وتدافع بين الجماهير ويسقط الضحايا من الحضور على إثر التدافع.

مسلسل الاختيار2 بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، أحمد حلاوة، هادي الجيار، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، ماجد الكدواني، رياض الخولي، بشرى، وعدد من ضيوف الشرف تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.