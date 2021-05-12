عاجل.. كورونا يغلق كنائس ويعلق صلوات القداس في 4 محافظات

قررت عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية في 4 محافظات على مستوى الجمهورية حتى الآن، غلق أبوابها وتعليق القداسات بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الكهنة والأقباط بالمناطق المحيطة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس القاتل.

غلق كنائس في القاهرة والإسكندرية

ففي محافظة القاهرة، قرر الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس، إيقاف كل الخدمات والقداسات واغلاق كنائس شبرا الشمالية حتى نهاية مايو الحالي.

وقال الأسقف في بيان له، إنّه نظرا لتطور الأمور من جهة إصابات الكهنة على مستوى كنائس شبرا الشمالية وأصبح الكهنة بين مصابين ومخالطين وإزدياد الحالات بصورة حادة بين أفراد شعب الكنائس، تقرر إيقاف الخدمات والقداسات على مستوى كنائس شبرا الشمالية اعتبارا من غدا الإثنين الموافق العاشر من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر واقتصار الافتقاد على الاتصال التليفوني ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما اتخذت عدد من كنائس إيبارشية شبرا الجنوبية، ذات القرار منها: كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة طوسون، وكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة بمنطقة عياد بك لشبرا، كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا، وكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل شمل وقف القداسات حتى نهاية مايو كنائس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما قررت كنيسة العذراء مريم بمنطقة الهضبة العليا بالمقطم، غلق أبوابه، وهو ذات القرار الذي اتخذته كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بزهراء مصر القديمة، وأوقفت كنيسة القديسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف، القداسات لنهاية مايو نظرا لزيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أفراد شعب الكنيسة، وبعد أخذ الموافقة من البابا تواضروس.

وفي محافظة الإسكندرية، تقرر تعليق الصلوات بكنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر، حتى نهاية مايو، نظرا للوضع الصحي والوبائي الصعب الذي يتم المرور به وتزايد أعداد الإصابات بصورة مفزعة، ما يمثل خطورة على صحة شعب الكنيسة وكذلك عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية وحضور الصلوات رغم إصابتهم أو ظهور أعراض مرضية عليهم.

كما قررت كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بمنطقة السيوف، اتخاذ ذات القرار، وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل.

تعليق القداسات في المحلة وميت غمر

وفي محافظة الغربية، قرر الأنبا كاراس، أسقف المحلة، تعليق الخدمات والأنشطة الكنسية والقداسات بكنائس المحلة الكبرى، لحين استقرار الوضع الصحي، في إطار متابعة الوضع الاستثنائي الحالي للموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وفي محافظة الدقهلية، قرر الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، تعليق القداسات بجميع كنائس الإيبارشية حتى 27 مايو الحالي.