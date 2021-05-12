افتتاح 7 مراكز جديدة للقاح فيروس كورونا في المنوفية

أكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، افتتاح 7 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، في مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن الهدف استيعاب الزيادة في أعداد الأشخاص اللذين يطلبون تلقي اللقاح والتسجيل في وزارة الصحة.

12 مركزا لتلقي لقاح فيروس كورونا في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراكز اللقاح الجديدة في المنوفية، تشمل مراكز ومدن، تلا وبركة السبع وقويسنا والشهداء وسرس الليان والباجور فضلا عن مركز لتلقي اللقاح تابع لمركز الدم الرئيسي في مدينة شبين الكوم، بالإضافة إلي 4 مراكز سابقة لتلقي لقاح كورونا في أشمون ومنوف وشبين الكوم والسادات، ليصبح عدد مراكز تلقي اللقاح في المنوفية 12 مركزا .

لقاح فيروس كورونا آمن علي المواطنين

وطالب «جوده»، جميع المواطنين في محافظة المنوفية، التسجيل علي موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشددا علي أن اللقاح أمن علي صحة المواطنين ولا داعي للقلق، موضحا أن ما يثار عن إصابة الحاصلين الي اللقاح بفيروس كورونا المستجد، عار تماما عن الصحة .

عمداء الكليات بجامعة المنوفية يتلقون لقاح كورونا

علي صعيد متصل، تلقي عمداء كليات جامعة المنوفية لقاح فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود قورة عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية .

ويشرف طبيا علي عملية التطعيم والمتابعة ما بعد التطعيم لجنة طبية برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة من أقسام «طب الأسرة، والباطنة العامة الصحة العامة، وطب المجتمع»، و يقوم بالتطعيم فريق عيادة صحة العاملين بالمستشفيات الجامعية، كما يقوم بالتنسيق والتنظيم للحملة إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية .