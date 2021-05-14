3 أعياد للمصريين في الجائحة.. «فطر 2020» الأكثر تشددا في مواجهة كورونا

أصبح عيد الفطر الثالث للأمة العربية والإسلامية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث قضى المسلمون عيدهم الثالث وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لا تختلف كثيرا عن العيدين السابقين، حيث اتخذ مجلس الوزراء المصري، عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وهي:

1- غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء، حتى 21 من شهر مايو الجاري.

2- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.

3- حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، حتى 21 مايو الجاري.

4- التعامل مع صلاة العيد كما يجري التعامل مع صلاة الجمعة، أي في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.

5- عدم السماح بإقامة صلاة العيد بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

6- غلق الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه خلال إجازة عيد الفطر.

7- غلق تام للحدائق والشواطئ العامة بالمحافظات الساحلية.

8- استمرار عمل المخابز في كل أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساء باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.

9- إجازة عيد الفطر المبارك، 5 أيام، من الأربعاء إلى الأحد.

قرارات مجلس الوزراء والاجراءات الاحترازية لعيد الفطر 2020

وإذا قارنا بين قرارات مجلس الوزراء بالنسبة لعيد الفطر 2021، وقراراته لعيد الفطر 2020، نجد أن قرارات العام الجاري أقل تشددا من قرارات العيد الأول في ظل الجائحة، حيث شهدت قرارات العام الماضي، حظرا للتجوال، ومنع التنقل بين المحافظات، وكانت القرارات كالتالي:

- حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

- إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

- يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

- تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات التجارية» أمام الجمهور على مدار اليوم.

- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.

- نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى مع التكبيرات والخطبة.

- إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

- يُستثنى من تطبيق القرارات جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلية أو للتصدير – أو الطرود أو مستلزمات الانتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي، المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

قرارات الحكومة المصرية في عيد الأضحى 2020 في ظل جائحة كورونا

وكانت الحكومة المصرية، قد اتخذت إجراءات احترازية ووقائية في عيد الأضحى المبارك 2020، الذي كان العيد الثاني في ظل الجائحة، وهي:

- استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات.

- السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

- غلق المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية المولات، الساعة 10 مساء.

- -زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافتيريات والمقاهي مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

- فيما يتعلق بالسينمات والمسارح لا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

- نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى مع التكبيرات والخطبة.

- السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.