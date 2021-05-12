إغلاق 32 منشأة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنيا

إغلاق 32 منشأة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:47 م | الأربعاء 12 مايو 2021
حملات مواجهة كورونا
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية حررت 99 مخالفة للأفراد والمنشأت، وأغلقت 32 منشأة، ليصل إجمالي مخالفات عدم إرتداء الكمامة منذ بدء الحملات الى 9590 مخالفة للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى غلق 647 منشأة مخالفة، وفض 18 سوقا، و52 سرادقا، و12 سنتر دروس خصوصية، بجميع مراكز المحافظة، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ رؤساء جميع المراكز، بمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأصدر محافظ المنيا كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.
وواصلت الوحدات المحلية بالمنيا، تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء داخل المركز، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.
وشدد محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.