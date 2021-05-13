المحكمة قضت بإعدامهم.. قصة حراس عقار قتلوا سيدة في الجيزة بغرض السرقة

جثة هامدة لامرأة فى نهاية العقد الثالث من عمرها، يظهر عليها كدمات وآثار مقاومة فاشلة، أملا في الحياة، مكبلة الأيدى والأرجل بشريط لاصق شفاف، ومغطاة الرأس بحجاب باللون الأسود، عمت الفوضى أرجاء المنزل، حيث اكتشفت الواقعة شقيقة المجني عليها بالطرق على باب منزل الضحية، بهدف مؤانستها بوحدتها التي تقنط بذات العقار، حيث أكل القلق قلبها، لعدم فتح شقيقتها لباب منزلها، ما دفعها للاستنجاد بالجيران لكسر الباب، حتى وجدت شقيقتها جثة هامدة غارقة بدماءها.

بداية الواقعة

تعود الواقعة إلى بداية سبتمبر 2020، حيث عادت المجنى عليها من سفرها للخارج بإحدى الدول العربية، لكي تقضى إجازة ترفيهية بمنزلها بمنطقة الجيزة، وبعد عودتها طلبت من حارسة العقار وأخيها، أن يتولوا نظافة وترتيب المنزل فانصاعوا لطلبها، وهم فرحين بالأموال الطائلة التى سيجنوها منها مجاملة لهم ولكنهم على العكس، وجدوا منها صرامة مادية وسوء معاملة، فعزم المتهم الأول وشقيقته على التخلص منها، والاستيلاء علي أموالها ومشغولاتها الذهبية الثمينة.

كبلوها بشريط لاصق شفاف

وبإحدى الليالي التي تسبق الواقعة بأسبوع، تقابل المتهم الأول حارس العقار مع صديق له، وأخبره بعزمه على سرقتها والتخلص منها، فوافق الآخير مقابل مبلغ مالي، وأعدوا بإحكام لمخططهم الملعون، مستعينين بالمتهمة الثانية شقيقة الأول، للدلوف داخل منزل المجنى عليها حيث ظهر الاندهاش جليا على قسمات، وجهها لتواجدهم ثلاثتهم وبحوزتهم شريط لاصق والشر يتطاير من أعينهم وباهتها الثالث قابضا على صدرها كاتماً أنفاسها حتى لا تطلق صرخاتها المستغيثة.

30 دقيقة مؤلمة عاشتها الضحية قبل الوفاة

حيث قام الأول بالتقاط طفاية سجائر من أعلى المنضدة ووجه لها عدة ضربات على رأسها مباشرة حتي سقطت أرضاً غارقة فى دمائها وعلى الفور قامت الثانية بخلع مشغولاتها الذهبية من يديها مسوعينة بصابون لتسهيل المهمة، كما قاموا بتكبيل يديها وأرجلها مستخدمين شريط لاصق وربطها بالمنضدة، وقاموا بوضع حجاب خاص بها على وجهها وسرقوا مجوهراتها وهاتفها المحمول وجهاز إنترنت «راوتر» ولاذوا بالفرار.

قميص وبنطال ملطخين بالدماء

تقدمت شقيقة المجنى عليها ببلاغ لقسم شرطة دائرة القسم يفيد بنقتل شقيقتها داخل منزلها وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية للتأكد من صحة الواقعة وملابساتها وبعد التفتيش عثروا بغرفة حراس العقار على «قميص وبنطال»، داخلها ملطخين بالدماء وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة وتم عرضهم أمام تحقيفات النيابة العامة التى مثل المتهمون أمامها إرتكاب الجريمة وأمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية أمام محكمة الجنايات بزينهم.

إحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي

حيث قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بزينهم، بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي، لأخذ الرأى الشرعي في حكم الإعدام، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو، للنطق بالحكم.