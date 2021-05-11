«مديون بـ30 ألف».. القصة الكاملة لمقتل تاجر جمال على يد جزار بالهرم

جثة هامدة عثر عليها المارة في أحد الأراضي الزراعية المجاورة للطريق الدائري بمنطقة الهرم، لرجل غارق في دمائه، وعلى الفور قام الأهالي بالاتصال بالشرطة حيث حضرت قوة أمنية إلى موقع الجريمة، لتجد جثة تاجر جمال لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما سددت له عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

خلافات سابقة بين المجني عليه وأحد الأشخاص

تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنها لتاجر جمال في منطقة الهرم، ومن خلال التحريات الأولية، توصلت قوات الأمن إلى أن المجني عليه كان على خلاف مؤخرًا مع صاحب محل جزارة، بسبب تراكم ديون المجني عليه لهذا الشخص، وأن آخر لقاء للمجني عليه قبل العثور على جثته كانت مع هذا الشخص، وبدأت أجهزة الأمن في البحث عنه.

المتهم في ديوان قسم الهرم

بعدما تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المشتبه به في الجريمة، وبعد تقنين الإجراءات، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه، واقتياده إلى ديوان قسم الهرم «دائرة الواقعة»، وبسؤاله أنكر صلته بالجريمة في بداية الأمر، وبعد تضييق الخناق عليه اعترف بجريمته، حيث قتل المجني عليه بسبب عدم سداده لمبلغ 30 ألف «دين عليه»، ما دفعه إلى استدراجه لمكان العثور على جثمانه وقام بقتله بعدما سدد له عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده بواسطة سلاح أبيض «سكين».

المتهم يمثل جريمته أمام النيابة

تم تحرير محضر بالواقعة أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات واعترافات المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وقام فريق من النيابة العامة باقتياد المتهم إلى مقر الواقع، وهناك قام الدجزار بتمثيل جريمته كاملة، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وبعدما تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة التي أكدت صحة ارتكاب المتهم للجريمة، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، قررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.