محافظ الفيوم يكرم 32 ممرضا وممرضة تقديرا لجهودهم بمستشفيات العزل

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، 32 ممرضاً وممرضة بمختلف أقسام ومستشفيات العزل بالمحافظة، تقديراً لجهودهم المتميزة في عملهم خلال أزمة فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية.

وقدّم محافظ الفيوم، تهنئته لجميع االمكرمين والمكرمات، مُشيداً بالدور الإنساني المتميز لهيئة التمريض في مختلف أقسام ومستشفيات العزل، وجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، واصفاً إياهم بملائكة الرحمة الذين يتحملون المشقة في رعاية المرضى ودعمهم نفسياً أيضاً.

وأكدّ محافظ الفيوم أنّ العمل في القطاع الطبي مهمة سامية، ولا يستطيع أحد أن يوفي الجيش الأبيض من الفرق الطبية حقهم النابع عن عملهم بإصرار وعقيدة راسخة في خدمة الوطن، منتظرين الجزاء من الله تعالى.

ووجه «الأنصاري»، حديثه لهيئة التمريض قائلاً: "دائماً أُقدّر عملكم، وحريص على التواجد بينكم في جميع المناسبات، فما حدث في الفيوم منذ بداية الجائحة يمثل ملحمة طبية في غاية القوة"، لافتاً إلى التحديات التي واجهها أفراد الفريق الطبي ببسالة خلال أزمة "كورونا" ونجاحهم في التغلب عليها، دون الخوف على أنفسهم من العدوى.

واختتم محافظ الفيوم حديثه، بتوجيه الشكر لجميع أفراد وأطقم المنظومة الصحية بالمحافظة، مهنئاً إياهم بحلول عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة حصول جميع الفريق الطبي على التطعيم بلقاح كورونا المستجد سواء كان «سينوفارم» أو «استرازنيكا»، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب تعاملهم المستمر مع مرضى ومتوفين الكورونا في مختلف مستشفيات العزل الأمر الذي يعرضهم دائمًا لخطر الإصابة بكورونا، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.