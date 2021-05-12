محافظ الفيوم يكرم 32 ممرضا وممرضة تقديرا لجهودهم بمستشفيات العزل
كتب:
أسماء أبو السعود
04:22 م | الأربعاء 12 مايو 2021
محافظ الفيوم يكرّم 32 ممرضاً وممرضة تقديراً لجهودهم بمستشفيات العزل
كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، 32 ممرضاً وممرضة بمختلف أقسام ومستشفيات العزل بالمحافظة، تقديراً لجهودهم المتميزة في عملهم خلال أزمة فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية.
وقدّم محافظ الفيوم، تهنئته لجميع االمكرمين والمكرمات، مُشيداً بالدور الإنساني المتميز لهيئة التمريض في مختلف أقسام ومستشفيات العزل، وجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، واصفاً إياهم بملائكة الرحمة الذين يتحملون المشقة في رعاية المرضى ودعمهم نفسياً أيضاً.
وأكدّ محافظ الفيوم أنّ العمل في القطاع الطبي مهمة سامية، ولا يستطيع أحد أن يوفي الجيش الأبيض من الفرق الطبية حقهم النابع عن عملهم بإصرار وعقيدة راسخة في خدمة الوطن، منتظرين الجزاء من الله تعالى.
ووجه «الأنصاري»، حديثه لهيئة التمريض قائلاً: "دائماً أُقدّر عملكم، وحريص على التواجد بينكم في جميع المناسبات، فما حدث في الفيوم منذ بداية الجائحة يمثل ملحمة طبية في غاية القوة"، لافتاً إلى التحديات التي واجهها أفراد الفريق الطبي ببسالة خلال أزمة "كورونا" ونجاحهم في التغلب عليها، دون الخوف على أنفسهم من العدوى.
واختتم محافظ الفيوم حديثه، بتوجيه الشكر لجميع أفراد وأطقم المنظومة الصحية بالمحافظة، مهنئاً إياهم بحلول عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة حصول جميع الفريق الطبي على التطعيم بلقاح كورونا المستجد سواء كان «سينوفارم» أو «استرازنيكا»، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب تعاملهم المستمر مع مرضى ومتوفين الكورونا في مختلف مستشفيات العزل الأمر الذي يعرضهم دائمًا لخطر الإصابة بكورونا، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.