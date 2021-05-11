بينهم 12طفلا.. إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

حُرموا من طفولتهم وتحملوا المسؤولية مبكراً.. وبدلا من أن تمسك أيديهم الألعاب أمسكت بالمعدات التي تسببت في تشقق أيديهم الناعمة.. فقط كل ما يفكرون فيه هو الحصول على حفنة من الجنيهات جراء العمل كعمال يومية في مزارع العنب والبطيخ على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، لمساعدة أسرهم في توفير قوت يومهم، متحملين عناء العمل خلال صيامهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، رغم أعمارهم الصغيرة التي تتراوح بين 12و16 عاماً.

لم تتوقف قسوة الحياة عند هذا الحد بل رأوا الموت بأعينهم وكادوا يفقدون حياتهم بسبب تهور سائق لا يهمه سوى السير بسرعة جنونية أثناء نقلهم إلى عملهم

الإسعاف تتلقى استغاثة لنقل مصابي حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغاً من مرفق الإسعاف بالفيوم، يفيد بتلقيهم استغاثة لنقل 14مصابا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام المزارع بمدخل جرزا بنطاق مركز طامية.

بينهم 12طفلاً.. ننشر أسماء الأطفال المصابين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وحصلت «الوطن»، على أسماء 14مصاباً في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال خلال خروجهم من العمل بإحدى المزارع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي وهم «مريم فرح رجب، 14سنة، شريف محمد مصطفى، 12 سنة، مروان وليد عبد التواب، 14سنة، آية عصام إمام، 15سنة، نوارة عاطف، 13 سنة، دينا محمود دياب، 16سنة، كريمة سيد محمد، 16سنة، حمادة شعبان حراضو، 19سنة، شعبان حسن أحمد، 35 سنة، أمل شعبان عبد العظيم، 16 سنة، عمر محمد طه حسن، 14سنة، وشقيقه محمود محمد طه 13سنة، ورجب جمال إمام، 13سنة، وإسلام محمد ميهوب 14 سنة.

السرعة الزائدة سبب انقلاب السيارة

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث، التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز، أن السيارة كانت تخرج من إحدى المزارع بسرعة جنونية وفقد قائد السيارة السيطرة عليها واختلت عجلة القيادة بيده فانقلبت السيارة متسببة في إصابة ركابها.

بينهم ٦ فتيات.. إصابة الأطفال بكسور وكدمات بالجسم

وتبين أنّ المصابين هم قائد السيارة ومقاول أنفار، و12طفلا بينهم 6 فتيات وجميعهم من محافظة بني سويف، ويعملون كعمال لجني محصول العنب والبطيخ من المزارع المنتشرة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ورفع آثار الحادث

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما تمكن ضباط المرور والحماية المدنية من رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، ونقل السيارة على جانب الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.