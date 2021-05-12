مصرع طالبة في حادث تصادم 3 سيارات بالإسكندرية.. والنيابة تصرح بدفنها

صرحت النيابة العامة فى الإسكندرية، بدفن جثة طالبة لقت مصرعها فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بعج أن صدمها سائق سيارة على طريق الكورنيش بمنطقة سيدى جابر، شرقي الإسكندرية، ولاذ بالفرار، تاركاً إياها تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وكانت النيابة باشرت التحقيق فى الواقعة وأمرت بسرعة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الطب الشرعي وسماع شهود الواقعة، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم فى الواقعة ومثوله للتحقيق وإرفاق تقرير تحريات المباحث حول الواقعة.

تصادم 3 سيارات تسبب في وفاة فتاة عشرينية

وتعود الواقعة حين تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية مدير، مدير أمن الإسكندرية إخطارا، من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الكورنيش بمنطقة سيدى جابر.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة سيدى جابر، ورجال المرور رفقة سيارة إسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، بعد أن تجاوزت سيارة جزيرة المنتصف بالتزامن مع عبور سيارتين فاصطدمت بها.

«إسراء» فتاة عشرينية ضحية سوء القيادة بالإسكندرية

أسفر الحادث عن وفاة فتاة تدعى «إسراء» طالبة بالفرقة الثالثة فى المعهد الفني، وتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة، تم رفع آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.