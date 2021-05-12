توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من يوم غدِ الخميس الموافق 13 مايو الحالي، حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.

ويتوقع الخبراء أن يسود نهارًا طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود ليلًا طقس طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء أنّه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء غدًا، وتمتد الجمعة لتشمل السواحل الشرقية وشمال الصعيد، فيما يشهد يوم السبت نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.