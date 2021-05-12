مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة.. إعدام المتهمين ونهاية مثيرة التساؤلات

بعد انتظار طويل من المشاهدين لنهاية المسلسل وما سيقع به، شهد مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة، العديد من الأحداث، وتحدث كثيرون عنه عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حكم المحكمة إزاء المتهمين باغتصاب سهر الصايغ والتي تجسد شخصية أمنية.

بدأ مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة بمرافعة المحام كمال الاسطول، والذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، والذي دافع عن «أمنية»، وهاجم المتهمين باغتصابها مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، نظرا لما تسببوه من آثار سلبية في نفس المجني عليها وكيفية تعاملها مع المجتمع فيما بعد وكيف سيتم تقبل المجتمع لها رغم أنه لا ذنب لها.

مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة

وقال المحامي كمال في مرافعته، إنّ المتهمين تعمدوا إخفاء الأدلة وارتكبوا جريمتهم تحت تأثير المخدر الذي أعطوه لأمنية كما حاولوا الضغط عليها للتنازل والتراجع عن أخذ حقها حتى تسببوا في وفاتها، والتشهير بسمعتها من قبل ضياء شاهين والد زين أحد مغتصبي أمنية.

في المقابل، دافع ضياء عن المتهمين وابنه، مؤكدا أنّه لا يوجد دليل مادي ومؤكد على اغتصاب المتهمين لأمنية وأنّ جميع شهود الإثبات لم يروا الجريمة بأعينهم، لافتا إلى أنّ كل هذه الادعاءات من أجل الحصول على تعويض من ابنه وزملائه والتشهير بسمعتهم.

وبعد سماع أقوال شهود الإثبات والنفي من قبل المحكمة والقضاة، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين في القضية لفضيلة المفتي، وبالفعل تم تنفيذ حكم إعدامهم في القضية.

مفأجاة في نهاية الحلقة

وحدثت المفأجاة في نهاية المسلسل حيث تبيّن أنّ أمنية ما زالت على قيد الحياة وأنّ قصة وفاتها كانت من تدبير المحام كمال وجنش عن طريق ادعاء وفاتها لحمايتها، وسافرت خارج البلاد ليذهب كمال إليها بعد حكم الإعدام ويعيشان سويا، وسط تساؤلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هل سيتم زواجهما أم لا أم ستتزوج من توفيق مساعد كمال، لتظل النهاية مفتوحة وغامضة.

مسلسل الطاووس

يتناول المسلسل، قضايا العنف ضد المرأة، وتتعرض البطلة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب، بينما يدافع عنها الفنان جمال سليمان، الذي يُجسد دور المحام كمال الأسطول.

أبطال مسلسل الطاووس

جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش،، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.