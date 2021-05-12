كيف تحافظ على إطالة عمر الأجهزة الكهربائية؟.. اعرف الإجابة

يتساءل عدد كبير من المستهلكين عن طرق الحفاظ على الأجهزة الكهربائية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعارها، إضافة إلى آليات الترشيد لتخفيض قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن الآليات التي يجب أن يتبعها المستهلك للحفاظ على الأجهزة المنزلية الكهربائية وإطالة عمرها.

كيف تحافظي على الأجهزة الكهربائية؟

- حافظي على نظافة الكاوتش الموجود بأبواب الثلاجة والفريزر، ونظفي تحت وظهر الثلاجة كل ثلاثة إلى ستة أشهر حتى لا يجهد التراب موتور الجهاز ويقلل كفاءته.

- تجنبي رش الماء أو أي سائل منظف على الأجهزة الكهربائية عند التنظيف لأن تسرب السائل إلى داخل الجهاز قد يؤدي إلى فشل في التشغيل أو حدوث صدمة كهربية أو إشعال حريق. نظفيها بقطعة قماش ناعمة مبللة بقليل من الماء.

- تجنبي وضع أي إناء به ماء «فازة مثلا» فوقها لنفس السبب السابق.

- لو تعرض أي جهاز لتسرب الماء بداخله فافصلي عنه الكهرباء فورا ولا تشغليه حتى تتصلي بالشركة ليرسلوا إليك فنيا.

- تجنبي تعريض التليفزيون لسخونة أو لضوء الشمس المباشر.

- اغلقي باب الميكروويف برفق ولا «ترزعيه» لأن ذلك قد يجعله يتوقف عن العمل.

- من وقت لآخر اخلعي الفلتر الموجود بالميكروويف واغسليه ثم أعيدي تركيبه.

- نظفي المصفاة الخاصة بغسالة الأطباق باستمرار حتى لا تتسبب بقايا الطعام في رائحة غير محببة أو تمنع تدفق الماء.

- نظفي الفلتر الخاص بالتكييف بشكل دوري وإلا فإن التكييف لن يبرد الغرفة جيدا كما سيتسبب التراب فى إجهاد الموتور.

- افحصي خرطوم الغسالة كل فترة لتتأكدي أنه غير مسدود أو مخروم.

- نظفي كاوتش الغسالة بانتظام لأن تراكم الصابون والمياه والفضلات به يؤدي إلى إتلافه.

- يراعى عدم وضع الأطعمة في الثلاجة أن تكون بعيدة عن فتحات دخول وخروج الهواء لإمكان سريان تيار الهواء بشكل منتظم.

- تجنبي تكديس الأطعمة بالثلاجة بدرجة تعوق التهوية أو انتشار الهواء بينها.

- تجنبي استخدام ورق أو بلاستيك لتغطية أرفف كابينة الثلاجة أو فريزر الثلاجة لكي تسمح بالتهوية.

تقليل عدد مرات فتح أبواب الثلاجة

- احرصي على تقليل عدد مرات فتح أبواب الثلاجة والديب فريزر بقدر الإمكان لمنع تسرب الهواء البارد للخارج وفقدان درجات التبريد.

- تجنبي وضع مواد ساخنة أو حتى فاترة في الفريزر.

- تجنبي وضع المواد الغذائية الطازجة بالقرب من تلك التي سبق تجميدها لكي لا تخفض درجة برودتها.

- عند إخلاء الفريزر لتنظيفه اتركيه متصلاً بالكهرباء لمدة 3-4 ساعات خاليا قبل وضع الطعام به مرة أخرى.

- عند إغلاق أي جهاز، أغلقي زر الجهاز أولاً قبل فصل الكهرباء عنه.