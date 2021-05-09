6 ملايين جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمدينة أبوزنيمة في جنوب سيناء

تشهد مدينة أبوزينمة بمحافظة جنوب سيناء، طفرة تنموية في كافة المجالات، بناءً لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خاصة المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة ، إنه جارٍ تطوير شبكات التيار الكهربائي بالمدينة بتكلفة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، وتتضمن تركيب أعمدة إنارة جديدة، وإحلال وتجديد الأعمدة القديمة، وتطوير المحولات وموزعات الجهد بكافة أنحاء المدينة.

إطلاق التيار الكهربائي في 12 تجمعًا بالمدينة

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له، اليوم الأحد، إطلاق التيار الكهربائي في 12 تجمعًأ بقرية الرملة التابعة للمدينة بتكلفة تتعدى 55 مليون جنيه وذلك على مرحلتين، تضمنت الأولى توصيل التيار الكهربائي لـ8 تجمعات، هي منطقة الـ60 منزلًا بدويًا، وتجمع البدو، وتجمع الحويت، وتجمع الدبابات، وتجمع الحويشي، ومنطقة سرابيط الخادم، وتجمع دبة الجري، وتجمع السيح.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن تجمعات النصب، والرنسة، واللحيان، والروتين، وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء، وبذلك جرى إنهاء أزمة التيار الكهربائي بهذه التجمعات بشكل نهائي.

توصيل التيار الكهربائي لتجمعي وادي تال وبن سكر

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه جرى دعم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعي وادي تال، وبن سكر، بتكلفة تتعدى 7.5 مليون جنيه، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لتجمعات البير، وملبد، والرينة، بتكلفة تصل إلى 2.9 مليون جنيه.

كما جرى توصيل التيار الكهربائي لتجمعات قرية الرملة التابعة للمدينة والبالغ عددها 25 تجمعًا، وربطها على شبكة الكهرباء الموحدة بدلًا من عملها بالديزل، بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه، ويعد هذا المشروع أحد المشروعات القومية التى تخدم المواطنين بهذه المناطق، كما جرى رفع قدرة المدينة إلى ما يعادل أربع أضعاف قدرتها من قبل.