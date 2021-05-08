عودة شحن عدادات الكهرباء بسوهاج وقنا بعد انتهاء أزمة السيستم

عادت عملية شحن العدادات مسبقة الدفع بشركة توزيع كهرباء مصر العليا بمحافظتي سوهاج وقنا، إلى طبيعتها بعد أن شهدت الهندسات والإدارات التابعة بالمحافظتين سقوط السيستم الخاص ببرنامج الشحن الموحد، ما أدى إلى تزاحم المواطنين الراغبين في إجراء عمليات شحن العدادات أثناء العطل.

خروج السيستم الخاص بشحن العدادات عن الخدمة

قال المهندس سامي وردة، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء مصر العليا، إن سبب العطل هو خروج السيستم الخاص بشحن العدادات مسبقة الدفع والتي تشرف على إدارته إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع القابضة للكهرباء، من الخدمة لارتفاع درجات الحرارة بسبب الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها محافظات الوجه القبلي في سوهاج وقنا.

عودة الخدمة بشكل كامل إلى طبيعتها بعد إصلاح العطل

وأضاف وردة، لـ«الوطن»، أنه تواصل مع الشركة المسؤولة عن الشحن منذ وقوع المشكلة بالهندسات والإدارات التابعة لمحافظتي سوهاج وقنا لحلها بشكل تدريجي ليتمكن المواطنون من شحن كروت العدادات بالمنافذ الخاصة بشركات الدفع الإليكتروني، لافتا إلى عودة الخدمة بشكل كامل إلى طبيعتها بعد إصلاح العطل بعودة السيستم الخاص ببرنامج الشحن، ما أدى إلى القضاء على مشكلة طوابير الزحام التي شهدتها الهندسات والإدارات خلال العطل.

توفير سيارات مزودة بماكينات شحن أمام الهندسات

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إنه تم الدفع بسيارات خدمات تابعة للشركة خاصة بشحن العدادات مسبقة الدفع خلال فترة سقوط سيستم برنامج الشحن بالشركة الخاصة بجميع الهندسات والإدارات التابعة للشركة خاصة في محافظتي سوهاج وقنا ليتمكن المواطن من الشحن لتخفيف عملية الزحام.

وأضاف رئيس الشركة أنه بعد عودة السيستم الخاص بالشركة للعمل تم التنسيق مع شركة فورى لعمليات الشحن وتم العمل على إعادة الربط بين شركة آي فاينانس وبرنامج القراءات الموحدة للقضاء على التزاحم داخل مقار الهندسات والإدارات التابعة الواقعة بمحافظات الوجه القبلي بنطاق عمل شركة مصر العليا للكهرباء لتوزع الكهرباء.

عملية الشحن تستغرق دقائق معدودة

وأوضح أن المواطن تمكن خلال دقائق معدودة، من إجراء عمليات شحن العداد خلال فترة تواجد السيارات المتنقلة التي وفرتها الشركة والمزودة بماكينات الدفع حرصا من الشركة على تقديم أفضل الخدمات لدى المشتركين.