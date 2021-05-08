10 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء بالمنزل منها ضبط التكييف على 25 درجة

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددًا من النصائح للمواطنين خاصة بطريقة استخدام الأجهزة الكهربائية مثل المكواة والفيرزر والتكييف والسخان والثلاجة والغسالة، وذلك لتوفير استهلاك الكهرباء في المنزل.

واستمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتوفير استهلاك الكهرباء على النحو التالي:

نصائح توفير استهلاك الكهرباء

1- ضبط التكييف على درجة حرارة 25، ما يساهم في توفير استهلاك الكهرباء في المنزل.

2- تشغيل غسالة الأطباق مرة واحدة في نهاية اليوم.

3- تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة، فمن الأفضل الانتظار حتى يبرد.

4- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة عند تحضير الطعام، لأن ذلك يخفض درجة الحرارة مما يستهلك طاقة أكثر.

5- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، لأنها تستهلك نفس كمية الكهرباء مهما كانت الحمولة، وضبط درجة حرارة الغسالة على 40 درجة مئوية.

6- تشغيل المروحة بدلًا من التكييف إذا كانت حالة الطقس مقبولة، وليس شديد الحرارة.

7- تجميع الملابس وكيها مرة واحدة أو مرتين بالأسبوع.

8- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها بجانب بعضها لملء الفراغات، لتجنب إهدار الفريون مما يستهلك كهرباء أقل.

9- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن تراكمه يجعل الثلاجة تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء أكثر.

10- تشغيل السخان قبل استخدامه بنصف ساعة، مع ضبط درجة الحرارة من 50 حتى 60 درجة مئوية.

طريقة حساب قيمة فاتورة الكهرباء

ويمكن حساب قيمة فاتورة الكهرباء، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من هنــــــــــــــا، ثم اختيار خانة حساب كمية الاستهلاك المنزلي أو التجاري، ويقوم المستهلك بإدخال إما قراءة العداد الحالية أو قيمة آخر قراءة من واقع الفاتورة، وتأتي الخطوة التالية من خلال الضغط على خانة احسب الفاتورة.