أحمد حلمي بعد مشاركته في الاختيار 2 الحلقة 29: «تحيا مصر»

أعرب الفنان أحمد حلمي، عن سعادته البالغة، لظهوره في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29، قائلًا: «شكرًا لكل أسرة مسلسل الاختيار».

وحرص أحمد حلمي، على توجيه الشكر، إلى المخرج بيتر ميمي، لاختياره في الاختيار 2 الحلقة 29، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «شكرًا للمخرج المبدع بيتر ميمي على اختياري، كواحد من ضمن الركاب اللي ركبوا قطار الاختيار الوطني في حب مصر».

وأضاف: «تشرفت جدًا بوجودي في هذا العمل، اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد راح لمكان أحسن بسبب مكان اسمه الأرض والوطن مصر.. وتحيا مصر».

يذكر أنّ الفنان أحمد حلمي، جسد في الاختيار 2 الحلقة 29، دور رجل من أسرة متوسطة يدعى محمد، فقد ابنته الصغرى فى حادث إرهابي، ما أدى لاستدعائه في جهاز الأمن الوطني مع المقدم زكريا يونس، الذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز.

دارت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29، بحوار بين المقدم زكريا يونس الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيقه وابنته، حول رغبة ابنته فى حجز عدد من تذاكر حفل افتتاح كأس الأمم، والذهاب لمشاهدة مباراة الافتتاح.

كما فاجئ عم عادل، الذى يجسد دوره الفنان أحمد حلاوة، الضابط يوسف الرفاعي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي برغبته الزواج.

كشفت الحلقة، عن جماعة إرهابية خططت لإحداث تفجير كبير فى استاد القاهرة، وقتل ما يقرب من 50 شخصا من خلال كاميرا طائرة، وإثرها سيحدث تتدافع بين الجماهير ويسقط إثرها المئات من الضحايا.

مسلسل الاختيار 2، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.