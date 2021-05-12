وزارة التعليم الفلسطينية: الاحتلال يستهدف الأطفال والمدارس في غزة

أدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والطلبة والمدارس، خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة الفلسطيني.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها، إلى استشهاد 14 طفلا في القطاع من بينهم 7 طلبة، بالإضافة إلى طالب من تربية طوباس.

ونعت الوزارة، الأطفال والطلبة الذين ارتقوا شهداء في محافظات فلسطين المحتلة؛ نتيجة عمليات القصف وقتلهم بدم بارد؛ في تأكيد واضح على إمعان الاحتلال في مواصلة اقتراف جرائمه ومجازره بحق الأطفال الأبرياء والمدنيين والمدارس.

كما أشارت الوزارة في بيانها، إلى تضرر 7 من المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث نتيجة عمليات القصف، وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني، مطالبة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لوقف هذه الاختراقات التي طالت البشر والحجر على حد سواء.

وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تشكل خرقا صارخا بحق المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.

وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالوقوف عند مسؤولياتها، والتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة بحق الأطفال والطلبة وأبناء المؤسسة التربوية.