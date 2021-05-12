مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 30 والأخيرة: عودة حبيبة مصطفى قمر وزواجهما

شهدت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 30 والأخيرة، بطولة مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، رغبته في ترك الفندق والرحيل، بعد أن فشل في تسديد ديونه، والزواج لتحقيق وصية جده، ولكن موظف الفندق «أدهم» يمنعه من ذلك، ويأكد له أن جميع العاملين يعتبرونه أخا لهم، وسيساعدوه في تحسين وضع الفندق.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 30

تعود حبيبة «فارس» القديمة وتدعى «كارما»، وذلك بعد أن كان تخلى عنها «فارس» سابقًا بسبب أنه كان رافضًا لفكرة الزواج، إلا أنهما ظلا يبحثان عن بعضهما طوال هذه المدة، ويكتشف أنه لم يحب غيرها، وأنه أضاعها من حياته في الماضي.

يسترجع «فارس» ذكرياته والعرائس اللاتي تعرف عليهن، طوال مدة الـ60 يومًا، وأن كلا منهن فضلت مصلحتها الشخصية عليه، ومنهن من كانت تريد استغلاله للحصول على المال، وتنتهي الحلقة بزواج «فارس» من «كارما».

قصة مسلسل فارس بلا جواز

تدور أحداث مسلسل فارس بلا جواز في إطار كوميدي متصل منفصل، ويجسد فيه مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، ويتورط في شرط بوصية جده يلزمه بالزواج قبل 60 يومًا، مقابل الحصول على الميراث «30 مليون جنيه».

يقبل «فارس» بشرط وصية جده، حتى يسدد الديون على الفندق، التي تهدده بالحبس، ويساعده «غلاب» المحامي الخاص به في البحث عن عروسة، إلا أنهما يفشلان في كل مرة لأسباب مختلفة.

فريق عمل مسلسل «فارس بلا جواز»

مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، رندا عبدالسلام، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم نور قدري، سوسن بدر، عائشة عثمان، هنا شيحة، مي كساب، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.