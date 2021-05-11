مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 29.. مصطفى قمر يكتشف حقيقة خطة ميراث الجد

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 29 لـ مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، بمعرفته لحقيقة وصية جده، وأنه اتفق مع موظفة الفندق «فريدة» أن تحاول التقرب من حفيده وجعله يحبها، ليتزوج منها بعد رفضه الزواج أكثر من مرة.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 29

اكتشف «فارس» أن «فريدة» ليست مطلقة وفي أشهر العدة، كما اقنعته في السابق، ولكنه كان هذا هو المخطط بترتيب من جده؛ للتأكد من سلامة نيته في الزواج منها مقابل حبه لها ليس بغرض الوصية، وذلك بعد أن كشفت «نازلي» صديقة وجارة جده، الخطة.

وكان «فارس» طلب الزواج من «نازلي» حتى يحل أزمته ويحصل على الميراث، ولكنها كشفت له حقيقة خطة جده، والتي أطلعها عليها منذ وقتها.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

يجسد مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، إلا أنه يتورط في شرط بوصية جده يلزمه الزواج قبل 60 يومًا، مقابل الحصول على الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

يوافق «فارس» على شرط جده، حتى يسدد الديون على الفندق، والتي تهدده بالحبس، ويساعده في البحث عن عروسة المحامي الخاص به «غلاب»، إلا أنهم يفشلون في كل مرة لأسباب مختلفة، وتدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار كوميدي متصل منفصل.

فريق عمل مسلسل «فارس بلا جواز»

مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام، وضيوف شرف منهم سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.