أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 13-5-2021 في مصر

تشهد الأسواق خاصة في بورصة الدواجن حالة من الركود اليوم الخميس تزامنا مع اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، حيث يعزف الناس عن شراء اللحوم البيضاء، وهو ما جعل الأسعار تظل كما هي بانخفاض بسيط في بعض المحال التي تفتح أبوابها في أول أيام العيد.

وفي إطار اهتمام البعض بأسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها مثل البانيه، والأوراك، والهياكل، وغيرها، في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، ومنها ما هو في مجال الاقتصاد، تستعرض أسعار بورصة الدواجن سواء من الغرفة التجارية بالقاهرة أو بالسوق المصرية.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

وصلت أسعار الفراخ إلى 33 جنيها، كما انخفض سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بمقدار جنيهين، ليصبح في المزرعة بين 23 و24 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 إلى 29 جنيهًا.

سعر البيض

وانخفض سعر كرتونة البيض حيث بلغ بالمزرعة 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 29 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

وجاءت أسعار الدواجن في السوق المحلية، كما يلي:

وصل سعر كيلو البانيه إلى 85 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو كبد الدجاج نحو 47 جنيهًا.

فيما وصل سعر الكيلو جرام من البط إلى 53 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 29 إلى 30 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 40 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

واستقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 47 جنيهًا.