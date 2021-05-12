خدمات طبية وعلاجية لـ 1508 مواطنين بقرية ريحانة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1508 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء «302 حالة جراحة، و298 حالة أطفال، و288 باطنة، و85 قلب، و86 نساء، و52 تنظيم أسرة، و81 أسنان، و225 جلدية، و91 حالة أنف وأذن»، إلى جانب أنه تم عمل 94 تحاليل مختلفة، وعمل 25 حالة موجات صوتية، وعمل 13 حالة رسم قلب، وعمل 5 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 97 مترددا، وتم خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 20 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 85 مترددا، وتم استخدام 13 عيادة متنقلة، تضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.