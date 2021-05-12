خدمات طبية وعلاجية لـ 1508 مواطنين بقرية ريحانة في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
07:41 م | الأربعاء 12 مايو 2021
خدمات طبية بقريى ريحانة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1508 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء «302 حالة جراحة، و298 حالة أطفال، و288 باطنة، و85 قلب، و86 نساء، و52 تنظيم أسرة، و81 أسنان، و225 جلدية، و91 حالة أنف وأذن»، إلى جانب أنه تم عمل 94 تحاليل مختلفة، وعمل 25 حالة موجات صوتية، وعمل 13 حالة رسم قلب، وعمل 5 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 97 مترددا، وتم خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 20 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 85 مترددا، وتم استخدام 13 عيادة متنقلة، تضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.