مساعد مخرج الاختيار 2 يكشف سر ظهور أحمد عز وحقيقة بطولته للجزء الثالث

شهدت الحلقة 29 من مسلسل «الاختيار 2» ظهور الفنان أحمد عز بشخصية رجل المخابرات «سيف»، ما أثار تساؤلات الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ما إذا كان هذا تمهيدًا للجزء الثالث من المسلسل الأكثر شعبية، وأنه سيكون من بطولة أحمد عز بشخصية رجل المخابرات «سيف».

سر ظهور أحمد عز بشخصية «سيف» في «الاختيار 2»

وكشف نادر ناجح، مساعد مخرج مسلسل «الاختيار 2»، عن أسباب ظهور الفنان أحمد عز بشخصية رجل المخابرات «سيف»، قائلا إن مشهد العملية الإرهابية التي استهدفت استاد القاهرة تطلبت اشتراك الأمن الوطني مع رجال المخابرات.

أسباب ربط أحداث «الاختيار 2» و«هجمة مرتدة»

وأضاف «ناجح» في حديثه مع «الوطن»، أن الاستعانة بأحمد عز جاءت لسبب أنه يجسد شخصية رجل المخابرات «سيف» في مسلسل «هجمة مرتدة»، والذي تدور أحداثة بالتزامن مع أحداث مسلسل «الاختيار 2»، ما جعل اشتراكه يخدم ويحقق المصداقية لدى الجمهور، ويربط الأحداث ببعضها البعض، خاصة وأن العملين تدور أحداثهم في نفس التوقيت.

حقيقة بطولة أحمد عز لـ «الاختيار 3»

وعن تساؤلات الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كان اشتراك أحمد عز في الحلقة 29 من مسلسل «الاختيار 2» تمهيدًا لجزء ثالث من بطولته، وأكد «ناجح» أنه لم يتم تحديد فكرة أو أبطال الجزء الثالث من المسلسل حتى الآن، لافتًا إلى أنها مجرد اجتهادات من الجمهور.

وأشار إلى أن فكرة دمج المسلسلين «الاختيار 2» و«هجمة مرتدة» وربط أحداثهما ببعض لم تحدث في أي عمل فني سابق، ولافتة مختلفة من صناع العمل، مشيرًا إلى أن اشتراك أكثر من نجم في حلقة واحدة، مثل أحمد حلمي وأحمد عز، ومحمد رجب، وأشرف زكي، مع أبطال العمل كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، أمرًا يعطي قوة للأحداث وللعمل، خاصة وأن جميعهم نجومًا كبار.