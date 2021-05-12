مبادرة للتوعية بأهيمة لقاح كورونا وتطعيم المواطنين في قريتين بالشرقية

أطلق عدد من أهالي قريتي كوم الأشراف والرياض التابعتين لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مبادرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، استهدفت توعية أهالي القريتين بأهمية لقاح كورونا، وتشجيعهم على أخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

مبادرة بأهمية لقاح كورونا

وقال سامي عبدالحميد أحد أهالي قرية كوم الأشراف ومسؤول المبادرة في القرية: إن «المبادرة تُركز على التعريف بالدور الفاعل للقاح في الشخص من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا»، مشيرا إلى أنهم بدأوا بالتوعية باستخدام ميكروفانات المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توفير لقاح كورونا

وأوضح «عبدالحميد» أنه تم التواصل مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لتوفير عدد من أمبولات اللقاح لإعطائها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في القريتين، لافتا إلى أن وكيل الصحة استجاب لهم بشكل سريع وكلف الإدارة الصحية بالقنايات برئاسة الدكتور محمد غريب مدير الإدارة، بتكشيل فريق طبي والتوجه للقريتين لتطعيم الأهالي بلقاح كورونا.

تطعيم 250 من الأهالي بلقاح كورونا

وأشار إلى أنه في اليوم الأول، جرى تطعيم 100 شخص من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح «سينوفارم»، وفي اليوم التالي تم تطعيم 150 شخصا بقرية الرياض بالتنسيق مع مسؤول المبادرة المستشار عمرو عوض، لافتا إلى أن الحملة لقت استحسانا وتجاوب الأهالي، وقام الحاج أحمد عيطوة في كوم الأشراف باستقبال الفريق الطبي والمواطنين بمنزله، كما استقبل الفريق الطبي بقرية الرياض الحاج ياسر عبدالهادي.

أعراض محدودة

وأضاف أن الحملة بددت أي مخاوف لدى الأهالي من اللقاح، كما أن جميع من حصلوا عليه لما يعانوا من أي مضاعفات واقتصر الأمر على الشعور بارتفاع في درجة الحرارة وتكسير بالجسم، لمدة يوم أو يومين بينما لم تظهر الأعراض على آخرين.

وأكد أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد غريب مدير الإدارة الصحية بالقنايات، والدكتور محمد عزب مدير الوحدة الصحية بالبيوم، وأميرة يوسف مسؤول المركز الإعلامى بالإدارة الصحية بالقنايات، بذلوا قصار جهدهم لإعطاء اللقاحات للأهالي في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

حملة تعقيم وتطهير الشوارع والمساجد

وأشار إلى أنه في نفس الوقت؛ تم تنظيم حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمساجد بالتنسيق مع نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ونائبه شعبان أبو الفتوح، والدكتور بركات محمد علي وكيل مديرية الطب البيطري، حيث تم توفير فناطيس المياه والكلور اللازم لعملية التطهير.

إشادات بتوفير لقاح كورونا

وأشاد المستشار عمرو عمرو عوض مسؤول المبادرة بقرية الرياض، بالجهود المبذولة من جانب الدولة ووزارة الصحة والمسولين بمديرية الصحة بالشرقية، لتوفير اللقاح للأهالي والتوسع يوما تلو الآخر في تخصيص أماكن لتلقي اللقاح في سهولة ويسر وبأمان.