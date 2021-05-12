مسلسل نسل الأغراب الحلقة 30 والأخيرة.. كرارة يقتل دياب ومالك وانهيار مي عمر

كان الجمهور على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل نسل الأغراب، الحلقة 30 والأخيرة لأحمد السقا وأمير كرارة، على شاشة قناة أون اي، التي كانت حافلة بالمشاهد المؤثرة، وحفلت بالعديد من جرائم القتل.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 30 والأخيرة

شهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 30 والأخيرة، الكثير من الأحداث والمفاجأت، والكشف عن كثير من التفاصيل، خاصة وهي الحلقة الأخيرة التي انتظرها الجمهور كثيرا، لمعرفة كيف سيكون مصير عساف الغريب الذي يجسد دوره أحمد السقا، وغفران الغريب الذي يجسد دوره أمير كرارة؟

بدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة 30 والأخيرة، بمشهد قتل غفران الغريب لحمزة، الذي يجسد دوره أحمد مالك، وقال بإنه سيرسله لعساف الغريب على نفس الجمل الذي أرسل له ابنه سليم عليه، الذي يجسد دوره أحمد داش.

وبالفعل أرسل غفران «حمزة» لعساف الغريب، لكن المفاجأة أنه حزن عليه للغاية، رغم غضبه منه، وانهارت فاطمة التى تجسد دورها ريم سامي، فور رؤيتها لجثته.

وتتوالى الأحداث، ويتعرض رئيس المباحث على الغريب الذي يجسد دوره الفنان دياب لحادث سير، وإذ فجأة يجد أن غفران هو السبب وراء ذلك، وتم إطلاق النار عليه من رجال غفران لأكثر من مرة، والرصاصة الأخيرة كانت من سلاح غفران، التي توفي على الغريب بسببها.

وبعدها تعرف جليلة التى تجسد دورها مي عمر، خبر مقتل ابنها حمزة، فتنهار من البكاء، وفي اللحظة ذاتها، تعلم خبر مقتل شقيقها علي الغريب، فيكون مشهد مأساوي.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.