نقاد: تقديم الدراما التى ترصد الأعمال الوطنية سيظل موجوداً بمرور الأجيال

أكد عدد من النقاد أن تقديم الأعمال الوطنية فى مسلسلات درامية أمر مهم، وسيظل موجوداً بمرور الأجيال.

وقال الناقد أندرو محسن عن طبيعة الأعمال الوطنية التى عُرضت خلال موسم شهر رمضان، واصفاً إياها بالأعمال المميزة والمتنوعة، فهذا يعتبر من الأشياء المميزة هذا العام، فعلى مدار السنوات الماضية، لم يتم إنتاج أعمال وطنية بهذه الكفاءة، رغم أن تلك الأعمال تعيش على مدار سنوات طويلة، مثل «جمعة الشوان، رأفت الهجان، حرب الجواسيس، الحفار»، وغيرها من الأعمال الوطنية المهمة، التى يجب باستمرار عرضها من حين إلى آخر حتى يشاهدها جميع الأجيال الحالية.

وأضاف «أندرو» أن مسلسل «هجمة مرتدة» حقق نجاحاً على مدار الـ30 حلقة السابقة، وجاء أداء أحمد عز وهند صبرى مميزاً، خاصة أنه عرض ملفاً من ملفات المخابرات العامة، أما مسلسل «الاختيار 2» فيعتبر توثيقاً لأحداث حقيقية حدثت بالفعل، وستكون حاضرة للأجيال المقبلة من خلال بطلى العمل «زكريا» و«يوسف»، ومسلسل «القاهرة كابول» فهو عمل وطنى اجتماعى، وشهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور منذ عرض حلقته الأولى، خاصة فى ظل مواجهة 4 رموز من أهم رموز البلد، وهم الإرهابى والإعلامى والفنان وضابط الشرطة، فإننى أتمنى تقديم أعمال وطنية باستمرار طوال الوقت، ولكن بشرط الجودة.

وتابع: «أتمنى تقديم أعمال وطنية كل فترة بالقوة والقيمة التى تعيش لسنوات طويلة، مثل مسلسل رأفت الهجان، لأنه مسلسل ناجح، ما زال الجمهور يتابع أحداثه رغم مرور 26 عاماً على إنتاجه، فيشاهده الجمهور فى كل مرة كأنها المرة الأولى.

وقال الناقد طارق الشناوى عن الموسم الدرامى الرمضانى بالأخص والأعمال الوطنية التى عُرضت خلاله، حيث أكدت المسلسلات الوطنية هذا العام، فضح الإرهاب الذى يحاول الالتصاق عنوة بالدين الإسلامى.

وقال الناقد محمود قاسم: كنت متحمساً منذ بداية موسم شهر رمضان لمتابعة الأعمال الوطنية على وجه التحديد، خاصة أنها أعمال ناقشت خلال أحداثها وقائع تاريخية، حيث استطاع المخرج أحمد علاء الديب أن يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية بشكل عالٍ من الحرفية، من خلال «سيف ودينا»، فقد قررا أن يخوضا سلسلة من العمليات السرية التى تهدف لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التى تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم، وهذا الأمر مهم للغاية، وجاء عرضه سلساً على الشاشة بصورة كبيرة.

وعن نجاح مسلسلى «الاختيار 2» و«القاهرة كابول»، قال «قاسم»: إن بيتر ميمى استطاع أن يكمل نجاح الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» من خلال إبراز عمليات الشرطة ومواجهة الإرهاب على مدار الـ7 سنوات الماضية، بينما حقّق مسلسل «القاهرة كابول» نجاحاً كبيراً، من خلال 4 عناصر فى المسلسل.