أفضل مسلسلات رمضان 2021 المصرية.. الاختيار 2 ولعبة نيوتن

شهد السباق الرمضاني لهذا العام كثيرا من الأعمال الدرامية والتنوع في الموضوعات والمنافسة كانت مشتدة بين كثير من الأعمال الفنية وأيضا بين الفنانين وهنا أفضل مسلسلات رمضان 2021 المصرية.

أفضل مسلسلات رمضان 2021 المصرية

ويقول عدد من النقاد بأن السباق الرمضاني لعام 2021 كان مملوء بالتنوع والمواضيع المختلفة.

مسلسل لعبة نيوتن

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن أفضل مسلسلات رمضان 2021 المصرية فكان لعبة نيوتن للفنانة منى زكي في مقدمتهم حيث قالت «مسلسل لعبة نيوتن يستحق الأفضل لأنه كان هائلا على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل، وتركيب الشخصيات وهو الأمر الذي أربك الجمهور لأنه معتاد على رؤية الشخصية إما طيبة أو شريرة ولكن في نيوتن كانت شخصية متباينة طبيعية تحمل الاثنين».

مسلسل نجيب زاهي زركش

وتابعت أن مسلسل نجيب زاهي زركش هو أيضا من ضمن الأفضل في دراما 2021 حيث قالت «مسلسل رايق يحمل كثير من الفلسفة فهو شخص لا يتحمل مسؤولية عاش عمره كله لنفسه وبعد سن كبير يكتشف أن لديه ابن ومن هنا تبدأ الدراما بينهم».

وأضافت الناقدة الفنية ماجدة خير الله أن أيضا مسلسي الطاووس وخلي بالك من زيزي ينضمون إلى قائمة الأفضل في دراما رمضان 2021.

وأيضا كان هناك إجماع على أن مسلسل لعبة نيوتن هو الأفضل في دراما رمضان 2021 من وجهة نظر الناقد رامي عبدالرازق حيث قال إن مسلسل لعبة نيوتن يستحق الأفضل بسبب اكتمال العناصر به أداء ممثلين وإخراج وتأليف.

مسلسل خلي بالك من زيزي

كما يرى الناقد رامي عبدالرازق أن هناك أيضا عملا آخر ينضم إلى قائمة الأفضل في دراما رمضان 2021 وهو مسلسل خلي بالك من زيزي، وذلك لأنه يحتوي على قدر من العمق ويتناولون قضية مهمة لم يتطرق إليها أحد من قبل وكل هذا بشكل لايت كوميدي.

وهناك اتفاق أيضا من قبل الناقد الفني عصام زكريا على أن مسلسل لعبة نيوتن يستحق الأفضل في رمضان 2021 حيث قال «مسلسل لعبة نيوتن يستحق الأفضل لأن السيناريو مختلف للغاية وطريقة تمثيل الفنانين مختلفة والعمل هو شكل جديد على مستوى كل العناصر وأهم مايميزه أن العمل يمنح فرصة واسعة للأداء التمثيلي للفنانين».

مسلسل الاختيار 2

ويرى الناقد الفني عصام زكريا أن مسلسل الاختيار 2 يستحق هو الآخر الأفضل في مسلسلات رمضان 2021 حيث قال «مسلسل الاختيار 2 يستحق الأفضل في رمضان، وذلك لأن أهم ما يميز هذا العمل هو الجمع مابين الدراما والتوثيق وأيضا أن العمل نجح في جمع عدد من الأحداث لا يتخيل أحد أنه يستطيع الجمع والربط بيهم ولكن كانت النتيجة رائعة».