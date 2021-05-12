«التضامن»: استئناف صرف مساعدات «تكافل وكرامة» الإثنين المقبل

تواصل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، الإثنين المقبل، 17 مايو 2021، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة لهم، حيث بدأ الصرف الأحد الماضي لمستفيدي «كرامة» عن شهر مايو لنحو مليون و260 ألف أسرة، وصرف «تكافل» لنحو 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة الإثنين الماضي الموافق 10 مايو.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن البريد يواصل الأسبوع المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي.

«تكافل» يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد

يستهدف برنامج «تكافل» الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أفراد في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج «كرامة» ويستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب مثل كبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنعه عن العمل ويبلغ معاش تكافل 425 جنيهًا للأسرة.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات المشتركة مع هيئة البريد المصري تتابع عملية صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو 2021، لافتة إلى أنه يتمّ الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

موانع الرفض من البرنامج

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في الإقصاء والرفض من برنامج «تكافل وكرامة»، مثل امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، أو العمل بالحكومة بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها، وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد، لحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.